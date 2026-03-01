5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur patrika…मंडी में सीजन का पहला जीरा पहुंचा, भावों में नहीं आई तेजी…VIDEO

नागौर. कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सीजन की पहली जीरा की फसल पहुंचने के साथ ही मंडी परिसर में हलचल बढ़ गई। नई फसल की पहली खेप के आगमन पर व्यापारियों और किसानों में उत्साह दिखाई दिया। मंडी परिसर में परंपरा के अनुसार व्यापारियों ने किसानों के साथ मिलकर पहली जीरा की फसल का [&hellip;]

Google source verification

नागौर

image

Sharad Shukla

Mar 05, 2026

नागौर. कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सीजन की पहली जीरा की फसल पहुंचने के साथ ही मंडी परिसर में हलचल बढ़ गई। नई फसल की पहली खेप के आगमन पर व्यापारियों और किसानों में उत्साह दिखाई दिया। मंडी परिसर में परंपरा के अनुसार व्यापारियों ने किसानों के साथ मिलकर पहली जीरा की फसल का पूजन किया और नए सीजन की अच्छी पैदावार व बेहतर बाजार की कामना की।

नई आवक के बावजूद भाव स्थिर
मंडी में जीरे की नई आवक शुरू होने के बावजूद इसके भावों में फिलहाल कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली। मंडी में जीरे के भाव करीब अठारह हजार से लेकर बीस हजार सात सौ रुपए प्रति क्विंटल तक दर्ज किए गए। व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल बाजार में मांग सामान्य बनी हुई है, इसलिए कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी नजर नहीं आई है। मंडी में अन्य जिंसों का कारोबार भी सामान्य रहा। विराट चमकी मूंग के भाव सात हजार आठ सौ से लेकर आठ हजार पांच सौ पचास रुपए प्रति क्विंटल तक रहे, जबकि मूंग के भाव चार हजार से सात हजार आठ सौ रुपए तक दर्ज किए गए। ग्वार चार हजार आठ सौ से चार हजार आठ सौ पचास रुपए प्रति क्विंटल तक बिका, वहीं सौंफ सात हजार से आठ हजार छह सौ रुपए के बीच रही। मंडी में इसबगोल के भाव ग्यारह हजार से बारह हजार चार सौ रुपए प्रति क्विंटल तक दर्ज किए गए। असालिया पांच हजार से पांच हजार तीन सौ रुपए तक बिका, जबकि दाना मेथी चार हजार आठ सौ से पांच हजार दो सौ रुपए के बीच रही। सिंधी सुवा के भाव छह हजार से सात हजार पांच सौ रुपए तक दर्ज किए गए।
तिल, तारामीरा और मोठ का कारोबार
अन्य जिंसों में तारामीरा चार हजार से चार हजार छह सौ पचास रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। ज्वार के भाव तीन हजार से चार हजार तीन सौ रुपए के बीच रहे। काले तिल आठ हजार से दस हजार रुपए तथा सफेद तिल नौ हजार से ग्यारह हजार रुपए प्रति क्विंटल तक बिके। इसके अलावा मोठ तीन हजार पांच सौ से चार हजार पांच सौ रुपए और सरसों (रायड़ा) के भाव पांच हजार से छह हजार एक सौ पचास रुपए प्रति क्विंटल तक दर्ज किए गए। व्यापारियों में पवन भट्टड़ का कहना है कि अभी मंडी में जीरे की आवक की शुरुआत ही हुई है। आने वाले दिनों में जब आवक बढ़ेगी तब बाजार की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल सीजन की शुरुआत के साथ मंडी में खरीद-फरोख्त सामान्य गति से जारी है, और किसान भी नई फसल लेकर मंडी पहुंचने लगे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Mar 2026 10:25 pm

Published on:

05 Mar 2026 10:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Videos / Nagaur patrika…मंडी में सीजन का पहला जीरा पहुंचा, भावों में नहीं आई तेजी…VIDEO

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

मेड़ता डीजे कोर्ट व नागौर-जायल के एडीजे कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

नागौर न्यायालय परिसर में तलाशी लेती डॉग स्क्वायड टीम
नागौर

पुष्करणा समाज की पारंपरिक गैर देर रात तक चला होरी का पारंपरिक गायन

नागौर

नागौर में हाईवे पर खौफनाक हादसा, केमिकल से भरे टैंकर में जबरदस्त ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग; मची अफरा-तफरी

Nagaur Chemical Tanker Fire
नागौर

Iran-Israel War: रोजी-रोटी के लिए सात समंदर पार गया था राजस्थान का लाल, मौत की खबर आते ही मां बेसुध, परिवार में मचा कोहराम

Nagaur dalip singh death
नागौर

Rajasthan News: ईरान के मिसाइल हमले में सुनील पूनिया बाल-बाल बचा, जिस शिप में दलीप की मौत हुई; उसी पर था मौजूद

dalip singh death oman missile attack
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.