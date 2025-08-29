Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नागौर

Nagaur patrika…परिग्रह परिमाण व्रत और आत्मशुद्धि का महत्व समझाया…VIDEO

नागौर. जयमल जैन पौषधशाला में चल रहे प्रवचन में जैन समणी सुयशनिधि ने परिग्रह परिमाण व्रत के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि परिग्रह की सीमांकन से वासनाएँ, तृष्णाएँ और लोभ क्षीण होते है। जिससे आत्मा में दिव्यता प्रकट होती है। शुद्ध विचार और पूर्ण अध्ययन ही आत्मशुद्धि की दिशा में पहला कदम है। [&hellip;]

नागौर

Sharad Shukla

Aug 29, 2025

नागौर. जयमल जैन पौषधशाला में चल रहे प्रवचन में जैन समणी सुयशनिधि ने परिग्रह परिमाण व्रत के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि परिग्रह की सीमांकन से वासनाएँ, तृष्णाएँ और लोभ क्षीण होते है। जिससे आत्मा में दिव्यता प्रकट होती है। शुद्ध विचार और पूर्ण अध्ययन ही आत्मशुद्धि की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने कहा कि आज के उपभोक्तावादी युग में यह व्रत संतोष, सादगी और मर्यादा का जीवन जीने की प्रेरणा देने के साथ ही समाज में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि धर्म-स्नेह और करुणा से तिर्यंच प्राणी भी सद्गति प्राप्त कर सकते हैं, जो जैन धर्म की वैश्विक प्रासंगिकता को सिद्ध करता है। पच्चीस दिन तक लगातार साधना करने वाले श्रावक-श्राविकाओं को ऑल इंडिया जे.पी.पी जैन अणुप्पेहा ध्यान योग एकेडमी व चोरडिया परिवार ने सम्मानित किया। प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर देने वाले रेखा कमल सुराणा और ज्ञानचंद नाहटा को रजत पदक प्रदान किया गया। संचालन संजय पींचा ने किया। इस दौरान महावीरचंद भूरट, किशोर चंद ललवाणी, नरपतचंद ललवाणी, धनराज सुराणा, सुरेश जैन, प्रीतम ललवाणी आदि मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 11:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Nagaur patrika…परिग्रह परिमाण व्रत और आत्मशुद्धि का महत्व समझाया…VIDEO

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

जिस गांव से निकले अर्जुन अवार्डी हनुमान, वहां एक भी खेल मैदान नहीं

nagaur nagaur news
नागौर

धुंधळिया धोरां में,पदमण नागणी खुंखावे रे”

nagaur nagaur news
नागौर

सांपों वाले बाबा लोकदेवता हरिराम बाबा धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

नागौर

School Holiday: राजस्थान के इस शहर में 2 दिन का अवकाश घोषित, बंद रहेंगे सभी स्कूल, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र

school-holiday-2
नागौर

राजस्थान में 1 साल से GST सर्वे बंद, लोहा-सीमेंट और पान मसाला में बढ़ी टैक्स चोरी, सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान

GST Surveys
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.