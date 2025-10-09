Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur patrika…जीएसटी हटाने की मांग पर अड़े व्यापारी, किसानों की उपज मंडी में खराब होने की कगार पर…VIDEO

नागौर. ईसबगोल व्यापारियों की हड़ताल ने कृषि उपज मंडियों में इसकी नीलामी रोक दी है। प्रतिदिन करीब 1 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। तीसरे दिन अब तक अकेले नागौर कृषि उपज मंडी का करीब 3.5 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है, और प्रतिदिन के हिसाब से अब तक लगभग तीन लाख से ज्यादा के [&hellip;]

नागौर

image

Sharad Shukla

Oct 09, 2025

नागौर. ईसबगोल व्यापारियों की हड़ताल ने कृषि उपज मंडियों में इसकी नीलामी रोक दी है। प्रतिदिन करीब 1 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। तीसरे दिन अब तक अकेले नागौर कृषि उपज मंडी का करीब 3.5 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है, और प्रतिदिन के हिसाब से अब तक लगभग तीन लाख से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हो चुका है। इससे जिले की अन्य मंडियों में हुए राजस्व नुकसान एवं प्रभावित कारोबार के आंकड़ों का अंदाजा खुद-ब-खुद लगाया जा सकता है। स्थिति यह हो गई है कि मंडी में ईसबगोल की उपज लेकर आ रहे किसानों को साफ तौर पर लेने से व्यापारी मना कर रहे हैं।जो पहले से खरीद हो चुकी है, उसकी ढेरियां लगी हुई हैं, मगर अब तक बिकी नहीं है। इससे असंतोष के स्वर मुखर होने लगे हैं।

किसानों के लिए होने लगी मुश्किल
ईसबगोल की ताजा फसल लेकर आए किसानों के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। नीलामी न होने के कारण उनकी उपज मंडी में ही पड़ी हुई है। इसमें से कुछ खुले में तो कुछ गोदामों में। इससे फसल खराब होने का खतरा मंडराने लगा है। किसानों में मूण्डवा क्षेत्र से आए किसान रामूराम से बातचीत हुई तो इनका कहना था कि मंडी तक फसल लाने में उन्हें ढुलाई, मजदूरी और भंडारण का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है, लेकिन बिक्री न होने से वे दोहरी मार झेल रहे हैं। स्थिति यह रही कि लगाातार तीसरे दिन भी नीलामी नहीं होने के चलते मंडी प्रशासन को भी जारी अधिकृत सूची में इसकी नीलामी नहीं होने की सूचना दर्शानी पड़ी। जबकि मंडी में मूंग, जीरा, सौंफ और ग्वार जैसी अन्य जिंसों की नीलामी सामान्य रही, लेकिन ईसबगोल का एक दाना तक नहीं बिका।
सरकार ईसबगोल से हटाए जीएसटी
कृषि उपज मंडी के ईसबगोल के व्यापारी मोहित जांजू का कहना है कि ईसबगोल व्यापारिक एसोसिएशन की ओर से हड़ताल की जा रही है। एसोसिएशन का मानना है कि इसको औषधीय उत्पाद के रूप में वर्गीकृत करने क साथ ही इस पर लगने वाला 5 प्रतिशत जीएसटी समाप्त किया जाए। फिलहाल किसानों को अपनी उपज बेचने पर 5 प्रतिशत जीएसटी और लगभग 1 प्रतिशत मंडी टैक्स मिलाकर कुल 6 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। जिससे लागत बढ़ जाती है। व्यापारी स्पष्ट कह चुके हैं कि जब तक केंद्र सरकार जीएसटी नहीं हटाती, हम नीलामी नहीं करेंगे।
कृषि मंडी का राजस्व थमा
हड़ताल का असर मंडी के राजस्व पर भी पड़ा है। मंडी टैक्स और शुल्क से प्रतिदिन लाखों रुपये की आमदनी होती थी। पिछले तीन दिनों से यह पूरी तरह थम चुकी है। किसानों की चिंताएं बढ़ रही हैं, जबकि व्यापारियों की ओर से सरकार से जवाब की प्रतीक्षा में हड़ताल पर अड़े हुए हैं। अब हालात यह हैं कि मंडी की नीलामी बंद है, किसान हताश हैं और प्रशासन मौन। यदि सरकार ने जल्द कोई निर्णय नहीं लिया, तो नागौर सहित प्रदेश की अन्य मंडियों में भी ईसबगोल व्यापार पूरी तरह ठप हो सकता है।
कृषि मंडी से रौनक गायब
ईसबगोल की हड़ताल से नागौर कृषि मंडी की रौनक गायब है। किसान अपनी मेहनत की फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं लेकिन खरीददार नदारद हैं। प्रतिदिन लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान सरकार को हो रहा है। व्यापारी साफ कह रहे हैं कि जीएसटी हटाने पर फैसला केवल केंद्र सरकार ही ले सकती है — जब तक दिल्ली से राहत नहीं मिलेगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
इनका कहना है…
ईसबगोल के व्यापारी जीएसटी हटाए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर है। इसकी वजह से मंडी में ईसबगोल की नीलामी नहीं हो पा रही है। इससे राजस्व एवं मंडी टैक्स प्रभावित तो हुआ है।
रघुनाथराम सिंवर, सचिव, कृषि उपजमंडी नागौर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 09:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Videos / Nagaur patrika…जीएसटी हटाने की मांग पर अड़े व्यापारी, किसानों की उपज मंडी में खराब होने की कगार पर…VIDEO

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

Nagaur news Diary…करवा चौथ की उमंग, शुक्रवार को सुहागिनें रखेंगी निर्जला व्रत

नागौर

नागौर के पादूकलां थाने का एएसआई 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

एसीबी की गिरफ्त में रिश्वत लेने का आरोपी एएसआई सुखराम बीच में
नागौर

बिना फायर एनओसी चल रहा नागौर जिला मुख्यालय का सरकारी अस्पताल

Nagaur MCH wing
नागौर

मार्बल खदान में पत्थर गिरने से दो श्रमिकों की मौत

nagaur nagaur news
नागौर

अजमीढ़ जयंती की शोभायात्रा में सजी नवदुर्गा की झांकी

nagaur nagaur news
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.