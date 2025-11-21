5 साल के मासूम का सिर धड़ से अलग, चादर हटाते ही पिता की निकली चीख.. कहा- ये मेरा बेटा नहीं

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक परिवार का सब कुछ उजड़ गया। हादसे में 5 साल के अनुराग की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गुड्डी गंभीर रूप से घायल हो गई। बेटे की मौत की खबर सुनकर पिता अजय चौधरी का रो-रोकर बुरा हाल है। वो अस्पताल में पत्नी को भर्ती कराने के बाद तीन साल की बेटी हिमांशी को गोद में उठाए पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे। वहां सफेद चादर में लिपटे बेटे के शव को देखकर उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। जब अजय ने बेटे का चेहरा देखने की कोशिश की, तो पुलिसवालों ने रोक लिया। लेकिन वो नहीं माने। जैसे ही चादर हटाई, बेटे का चेहरा नहीं दिखा। पोस्टमॉर्टम कर्मियों ने बताया कि हादसे में अनुराग का सिर बुरी तरह कुचल गया है। ये सुनकर अजय जोर-जोर से चीखने लगे।