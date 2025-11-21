Patrika LogoSwitch to English

5 साल के मासूम का सिर धड़ से अलग, चादर हटाते ही पिता की निकली चीख.. कहा- ये मेरा बेटा नहीं

अजय चीखते हुए बोले, "हे भगवान, मेरे बेटे के साथ ये क्या हो गया? उसका सिर ही नहीं है! मेरा बच्चा कहां गया… उसने ऐसा क्या किया था कि उसे इतनी भयानक मौत मिली? अब तो मैं उसका चेहरा भी आखिरी बार नहीं देख सकता।

भारत

Darsh Sharma

Nov 21, 2025

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक परिवार का सब कुछ उजड़ गया। हादसे में 5 साल के अनुराग की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गुड्डी गंभीर रूप से घायल हो गई। बेटे की मौत की खबर सुनकर पिता अजय चौधरी का रो-रोकर बुरा हाल है। वो अस्पताल में पत्नी को भर्ती कराने के बाद तीन साल की बेटी हिमांशी को गोद में उठाए पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे। वहां सफेद चादर में लिपटे बेटे के शव को देखकर उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। जब अजय ने बेटे का चेहरा देखने की कोशिश की, तो पुलिसवालों ने रोक लिया। लेकिन वो नहीं माने। जैसे ही चादर हटाई, बेटे का चेहरा नहीं दिखा। पोस्टमॉर्टम कर्मियों ने बताया कि हादसे में अनुराग का सिर बुरी तरह कुचल गया है। ये सुनकर अजय जोर-जोर से चीखने लगे।

Published on:

21 Nov 2025 10:24 pm

Hindi News / National News / Videos / 5 साल के मासूम का सिर धड़ से अलग, चादर हटाते ही पिता की निकली चीख.. कहा- ये मेरा बेटा नहीं

