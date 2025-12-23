कस्टडी का खूनी खेल, मां को बच्चे सौंपने न पड़े इसलिए कर दी उनकी हत्या, फिर ले ली अपनी जान

सोमवार रात को रामंथली सेंट्रल में स्थित घर में चार शव बरामद हुए। मृतकों की पहचान केटी कलाधरन (36-40 वर्ष), उनकी मां उषा (56-60 वर्ष), बेटी हिमा (5 वर्ष) और बेटे कन्नन (2 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, कलाधरन और उषा के शव फंदे से लटके मिले, जबकि दोनों बच्चे फर्श पर मृत पड़े थे। प्रारंभिक जांच में बच्चों को जहर देने के संकेत मिले हैं, जबकि दोनों ने फांसी लगाकर जान दी। घर से कीटनाशक की बोतल और एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें पारिवारिक विवाद का जिक्र है।