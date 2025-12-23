23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika Logo

राष्ट्रीय

कस्टडी का खूनी खेल, मां को बच्चे सौंपने न पड़े इसलिए कर दी उनकी हत्या, फिर ले ली अपनी जान

कलाधरन और उनकी पत्नी नयनतारा लंबे समय से अलग रह रहे थे। फैमिली कोर्ट में चल रहे केस में अदालत ने हाल ही में बच्चों को मां नयनतारा को सौंपने का आदेश दिया था। नयनतारा के परिवार ने पुलिस से संपर्क कर कस्टडी की प्रक्रिया शुरू की।

तिरुवनन्तपुरम

image

Shaitan Prajapat

Dec 23, 2025

Suicide

कस्टडी का खूनी खेल

केरल के कन्नूर जिले के रामंथली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बच्चों की कस्टडी विवाद ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। अदालत के बच्चों को उनकी अलग रह रही मां को सौंपने के आदेश के बाद पिता और दादी ने कथित तौर पर दोनों मासूम बच्चों की हत्या कर दी और फिर खुद आत्महत्या कर ली।

मासूमों को दिया जहर

सोमवार रात को रामंथली सेंट्रल में स्थित घर में चार शव बरामद हुए। मृतकों की पहचान केटी कलाधरन (36-40 वर्ष), उनकी मां उषा (56-60 वर्ष), बेटी हिमा (5 वर्ष) और बेटे कन्नन (2 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, कलाधरन और उषा के शव फंदे से लटके मिले, जबकि दोनों बच्चे फर्श पर मृत पड़े थे। प्रारंभिक जांच में बच्चों को जहर देने के संकेत मिले हैं, जबकि दोनों ने फांसी लगाकर जान दी। घर से कीटनाशक की बोतल और एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें पारिवारिक विवाद का जिक्र है।

जानें क्या था कस्टडी विवाद

कलाधरन और उनकी पत्नी नयनतारा लंबे समय से अलग रह रहे थे। फैमिली कोर्ट में चल रहे केस में अदालत ने हाल ही में बच्चों को मां नयनतारा को सौंपने का आदेश दिया था। नयनतारा के परिवार ने पुलिस से संपर्क कर कस्टडी की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस ने कलाधरन के परिवार को बच्चों को सौंपने के लिए फोन किया था। रिश्तेदारों के मुताबिक, कलाधरन बच्चों से अलग होने के गम में गहरे अवसाद में थे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने पहले ही बच्चों को मारने और खुदकुशी की धमकी दी थी।

जांच में जुटी पुलिस

पय्यानूर पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। पोस्टमॉर्टम के बाद जहर की पुष्टि होने की संभावना है। जांच अधिकारी राजीश थेरुवथ पीडिकायिल ने इसे मर्डर-सुसाइड का मामला बताया। सुसाइड नोट में वैवाहिक और पारिवारिक तनाव का उल्लेख है। पुलिस का मानना है कि कस्टडी ऑर्डर ही इस ट्रेजेडी का मुख्य ट्रिगर था। विस्तृत जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

