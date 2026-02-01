महंगाई का तगड़ा झटका, बढ़े कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम

1 फ़रवरी 2026,
रविवार
ताजा खबरें
राज्य
T-20 World Cup
Budget 2026
UGC विवाद
पत्रिका स्पेशल
कुलिश जन्मशती वर्ष
राष्ट्रीय
बिजनेस
मनोरंजन
धर्म
स्वास्थ्य
खेल
राजनीति
विश्व
शिक्षा
ओपिनियन
टेक
लाइफस्टाइल
ई-पेपर
मेरी खबर
शॉर्ट्स
भारत
•
Jaishree Shekhawat
Feb 01, 2026
फरवरी महीने की शुरुआत हो चुकी है और देश का बजट(Union Budget 2026) आने से पहले ही महंगाई का तगड़ा झटका लगा है…ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा(LPG Cylinder Price Hike) कर दिया है..
खबर शेयर करें:
Published on:
01 Feb 2026 04:21 pm
बड़ी खबरें
‘मोदी सरकार के पास विचारों की कमी’…कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने Budget 2026 की आलोचना की
मौसम ने फिर ली करवट: 2, 3 और 4 फरवरी को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल
2047 का रोडमैप तैयार! PM मोदी ने बजट 2026 को बताया गेमचेंजर, युवाओं के लिए खुलेंगे सुनहरे अवसर
Union Budget 2026: राहुल गांधी ने बजट पर दी प्रतिक्रिया, कहा – “संसद से…”
Budget 2026: चुनावी राज्यों के लिए वित्त मंत्री ने खोला पिटारा, जानें असम-केरल-बंगाल-तमिलनाडु को क्या क्या मिला
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
Trending Topics
T20 World Cup 2026
Top Categories
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Grievance Policy
Privacy Policy
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
This website follows the DNPA’s code of conduct
Code of Conduct
About Us
RSS
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.