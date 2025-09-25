Mystery Facts: भारत से गायब हुई ट्रेन ! 43 साल बाद मिली ! ढूंढते रह गए चीन-रूस !

Mystery Facts LIVE: पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, हर जगह की अपनी एक कहानी है एक किस्सा है, बरमूडा ट्राएंगल (bermuda triangle) को दुनिया की सबसे रहस्‍यमयी जगह माना जाता है, क्‍योंकि इसके ऊपर से उड़ान भरने वाले कुछ जहाजों के अचानक गायब हो जाने की कहानियां दुनियाभर में प्रचलित हैं. वहीं, लेकिन कोई ट्रेन स्टेशन से निकले और गायब (The train in India that left the station but never returned) हो जाए ये कभी सुना है, नहीं ना, पर भारत में ऐसा हुआ है, भारतीय रेलवे की एक ट्रेन गायब होने के 43 साल (Missing train from India found after 43 years) बाद एक स्‍टेशन के पास मिली. क्‍या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे (Indian) की ये ट्रेन कहां से और कैसे गायब हुई थी? फिर इसे खोजा कैसे गया ? भारतीय रेलवे की इस ट्रेन के गायब होने की कहानी जितनी दिलचस्‍प है, उससे ज्‍यादा हड़कंप इसके मिलने पर मचा था, देखें पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट