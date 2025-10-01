34 महीने बाद इरफान सोलंकी की रिहाई, जेल से आते ही कह दी तगड़ी बात

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी करीब 34 महीने बाद जेल से रिहा हुई। महाराजगंज जेल से रिहा होने के बाद परिवार के साथ देर रात तीन बजे जाजमऊ स्थित अपने घर पहुंचे। इरफान सोलंकी खुद कार चलाकर और आगे की सीट पर पत्नी और विधायक नसीम सोलंकी को लेकर कानपुर आए। उनसे मिलकर मुबारकबाद देने वालों का देर रात तक उनके घर में जमघट लगा रहा। इरफान सोलंकी ने कोर्ट से जमानत मिलने पर हुई अपनी रिहाई के बाद पहली प्रतिक्रिया में कहा कि अल्लाहताला का शुक्र है कि वो 34 महीने बाद रिहा हुए हैं। सीसामऊ और कानपुर की अवाम का बेहद आभार है कि संकट की घड़ी में उन्होंने सोलंकी परिवार का साथ दिया और मेरी बेगम नसीम सोलंकी को विधायक बनाया।