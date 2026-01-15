America-Cuba Conflict: वेनेजुएला के बाद अब क्यूबा की बारी ? डोनाल्ड ट्रंप ने दे डाली खतरनाक धमकी !

America-Cuba Conflict: वेनेजुएला ( Venezuela ) और ईरान (Iran) में उपजी राजनीतिक अस्थिरता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को भी वॉर्निंग दी है. ट्रंप ने क्यूबा को सीधी चेतावनी (Donald Trump Warning) देते हुए कहा कि या तो वॉशिंगटन से समझौता करो या फिर पूरी तरह आर्थिक अलगाव के लिए तैयार रहो, यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब इसी महीने वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी हो चुकी है. इस कार्रवाई ने क्यूबा की सबसे अहम आर्थिक जीवनरेखा मतलब वेनेजुएला से मिलने वाला तेल लगभग काट दी है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साफ कर दिया कि वेनेजुएला की सब्सिडी के सहारे क्यूबा की अर्थव्यवस्था चलाने का दौर अब खत्म हो चुका है. ट्रंप ने कहा कि अब क्यूबा को न तेल मिलेगा, न पैसा, सब जीरो. मैं कड़ी सलाह देता हूं कि वे समय रहते डील कर लें, हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस डील की शर्तें क्या होंगी, हालांकि इस पर क्यूबा ने भी जोरदार पलटवार किया है, देखें अमरीका-क्यूबा विवाद (America-Cuba Conflict) पर सबसे बड़ी अपडेट, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट