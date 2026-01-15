15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

America-Cuba Conflict: वेनेजुएला के बाद अब क्यूबा की बारी ? डोनाल्ड ट्रंप ने दे डाली खतरनाक धमकी !

(America-Cuba Conflict: ट्रंप ने कहा कि अब क्यूबा को न तेल मिलेगा, न पैसा, सब जीरो. मैं कड़ी सलाह देता हूं कि वे समय रहते डील कर लें, हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस डील की शर्तें क्या होंगी, हालांकि इस पर क्यूबा ने भी जोरदार पलटवार किया है

Google source verification

भारत

image

Kripa Shankar Sharma

Jan 15, 2026

America-Cuba Conflict: वेनेजुएला ( Venezuela ) और ईरान (Iran) में उपजी राजनीतिक अस्थिरता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को भी वॉर्निंग दी है. ट्रंप ने क्यूबा को सीधी चेतावनी (Donald Trump Warning) देते हुए कहा कि या तो वॉशिंगटन से समझौता करो या फिर पूरी तरह आर्थिक अलगाव के लिए तैयार रहो, यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब इसी महीने वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी हो चुकी है. इस कार्रवाई ने क्यूबा की सबसे अहम आर्थिक जीवनरेखा मतलब वेनेजुएला से मिलने वाला तेल लगभग काट दी है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साफ कर दिया कि वेनेजुएला की सब्सिडी के सहारे क्यूबा की अर्थव्यवस्था चलाने का दौर अब खत्म हो चुका है. ट्रंप ने कहा कि अब क्यूबा को न तेल मिलेगा, न पैसा, सब जीरो. मैं कड़ी सलाह देता हूं कि वे समय रहते डील कर लें, हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस डील की शर्तें क्या होंगी, हालांकि इस पर क्यूबा ने भी जोरदार पलटवार किया है, देखें अमरीका-क्यूबा विवाद (America-Cuba Conflict) पर सबसे बड़ी अपडेट, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Jan 2026 01:34 pm

Hindi News / National News / Videos / America-Cuba Conflict: वेनेजुएला के बाद अब क्यूबा की बारी ? डोनाल्ड ट्रंप ने दे डाली खतरनाक धमकी !

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

केरल के SAI हॉस्टल में दो किशोर खिलाड़ियों की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस

sports authority of india kollam, kerala
राष्ट्रीय

यूपी-बिहार वाले बयान पर भड़के हिमाचल के IAS-IPS, मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर साधा निशाना

Himachal IAS, IPS bodies slam minister
राष्ट्रीय

क्या ठाकरे परिवार का बचेगा आखिरी किला, मुंबई का अगला किंग कौन? BMC समेत महाराष्ट्र में 29 निगमों में वोटिंग शुरू

BMC election Mumbai
राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे CSPOC सम्मेलन का उद्घाटन

PM Modi
राष्ट्रीय

भारत का ऐसा शहर जहां विदेशी मुद्रा तो चलती, लेकिन रुपया नहीं

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.