अजित पवार की मौत | हादसा या साजिश? ममता बनर्जी ने की सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग तो भड़कीं भाजपा

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में हुए दुखद निधन (Ajit Pawar death) से देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस घटना पर शोक संवेदनाओं के बीच अब सियासी बयानबाजी और जांच की मांग भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह केवल एक दुर्घटना नहीं हो सकती। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी (Supreme Court-monitored probe) में होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अजीत पवार महायुति गठबंधन (NDA) में खुश नहीं थे,भाजपा छोड़ने वाले थे और बहुत जल्द एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले थे।