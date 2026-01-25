25 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

Trump Tariff: अमरीका की कनाडा को खुली धमकी, चीन से दूर रहो, नहीं तो ठोक दूंगा 100 % टैरिफ !

Trump Tariff: अमेरिका ने कनाडा को खुली धमकी दी है कि अगर कनाडा चीन के साथ कोई बड़ा व्यापार समझौता (ट्रेड डील) करता है, तो अमेरिका कनाडाई ( Trump threatens Canada ) सामानों पर 100% टैरिफ लगा देगा। यह धमकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दी है, जो डावोस सम्मेलन के बाद बढ़े [&hellip;]

Kripa Shankar Sharma

Jan 25, 2026

Trump Tariff: अमेरिका ने कनाडा को खुली धमकी दी है कि अगर कनाडा चीन के साथ कोई बड़ा व्यापार समझौता (ट्रेड डील) करता है, तो अमेरिका कनाडाई ( Trump threatens Canada ) सामानों पर 100% टैरिफ लगा देगा। यह धमकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दी है, जो डावोस सम्मेलन के बाद बढ़े तनाव और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी की चीन से संबंध सुधारने की कोशिशों के बीच आई है। ट्रंप ने स्पष्ट कहा: “If Canada makes a deal with China, it will immediately be hit with a 100% Tariff against all Canadian goods and products coming into the U.S.A.” कनाडा की प्रतिक्रिया अभी स्पष्ट रूप से मजबूत नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कनाडा को मजबूरी में अमेरिका के साथ समझौता करना पड़ सकता है क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। 100% टैरिफ लगने से कनाडाई अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा, खासकर ऑटो,एनर्जी और कृषि क्षेत्र में। कनाडा शायद चीन के साथ डील को आगे बढ़ाने से पहले पीछे हटे या अमेरिका को मनाने की कोशिश करे। यह ट्रंप की “अमेरिका फर्स्ट” नीति का हिस्सा लगता है, जहां वे चीन के प्रभाव को किसी भी सहयोगी देश में नहीं देखना चाहते। देखें पूरी खबर, प्रभाव और कनाडा की संभावित प्रतिक्रिया जानिए

25 Jan 2026 04:34 pm

Hindi News / National News / Videos / Trump Tariff: अमरीका की कनाडा को खुली धमकी, चीन से दूर रहो, नहीं तो ठोक दूंगा 100 % टैरिफ !

