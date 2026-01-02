अमिताभ ठाकुर ने जेल में छोड़ा दाना-पानी!, योगी सरकार के उड़े होश.!

धोखाधड़ी मामले में उत्तरप्रदेश की देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने जेल में कुछ ऐसा काम शुरू कर दिया.. जिससे योगी सरकार की नींद उड़ना तय है। दरअसल, उनकी गिरफ्तारी से जुड़े सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराए जाने के विरोध में ठाकुर ने शुक्रवार से जेल में अनशन शुरू कर दिया। शुक्रवार को उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में CJM न्यायालय में पेश किया गया। जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अब शनिवार को दोबारा सुनवाई होगी। अदालत ने इस दिन मामले के विवेचक को सभी पत्रावलियों और जांच रिपोर्ट के साथ तलब किया है। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कहा कि शाहजहांपुर में ट्रेन के अंदर मेरी गिरफ्तारी के दौरान लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज उपलब्ध कराने की मांग प्रशासन से की थी, लेकिन अब तक फुटेज और DVR उन्हें नहीं दी गई है। इसे जानबूझकर गायब किया जा रहा है, जिससे दोषी पुलिसकर्मियों को बचाया जा सके। मांगें नहीं माने जाने से नाराज अमिताभ ने शुक्रवार से जेल में अनशन शुरू कर दिया। अनशन की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है।