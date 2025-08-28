भावुक सफाईकर्मी ने रोका राहुल-प्रियंका का काफिला, सुनाया दुखड़ा!

राहुल गांधी इस वक्त बिहार में है…बिहार में राहुल वोटर अधिकार यात्रा(Bihar Voter Adhikar Yatra) निकाल रहे है…ये यात्रा गयाजी, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी और दरभंगा से होते हुए 12वें दिन सीतामढ़ी पहुंची…राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान के की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है…इसी यात्रा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है…वीडियो में एक अस्थायी सफाईकर्मी राहुल गांधी से बात करता हुआ और अपनी समस्याएं बताता हुआ दिखाई दिया…