बसपा में जाने का राज, अखिलेश से मुलाकात.. आजम खान ने बताई अंदर की बात

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां से मुलाकात की। अखिलेश यादव और आजम खान की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लगभग चार वर्ष जेल में बिताने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां एक बार फिर पार्टी में अपनी मजबूत पैठ का संदेश देने में सफल रहे। अपनी शर्तों पर ही वो पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिले। निर्धारित एक घंटे के बजाय अखिलेश को ना सिर्फ दो घंटे अपने आवास पर रोका। बल्कि उनका हाथ पकड़कर आवासीय परिसर में इधर-उधर टहलते भी नजर आए। इस दौरान पार्टी के किसी अन्य विधायक, सांसद या पदाधिकारी को पास फटकने भी नहीं दिया। इस तरह चिर-परिचित अंदाज में उन्होंने अपनी ताकत का अहसास कराया। अखिलेश से मुलाकात से पहले कयास लग रहे थे कि आजम शायद समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर अब बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) में जाने की योजना बना रहे हैं। मुलाकात के बाद उन्होंने बसपा में जाने समेत अखिलेश से हुई मुलाकात की अंदर की बात भी बताई।