‘सरदार पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली तो उन्हें…’, विपक्ष को पीएम मोदी ने जमकर सुनाया

गुजरात के सोमनाथ में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत के पास सोमनाथ जैसे हजारों साल पुराने पुण्य स्थल हैं। ये स्थल हमारे सामर्थ्य, प्रतिरोध और परंपरा के पर्याय रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने इनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उस इतिहास को भुलाने के प्रयास किए गए।