मंदिर के सामने शौच करता पकड़ा गया मुस्लिम युवक, बीजेपी नेता ने की एनकाउंटर की मांग

खबरों के मुताबिक, मंदिर के पास शौच करने वाला युवक एक स्थानीय निवासी है। हालांकि पुलिस ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है। मामला सामने आने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए सरकार को इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। राव ने आरोप लगाया कि सरकार हिंदुओं के खिलाफ होने वाली इस तरह की घटनाओं को रोकने में असफल रही है। राव ने बाद में इसे लेकर एक्स पर भी एक पोस्ट शेयर किया और मंदिर के पास शौच करने वाले युवक के एनकाउंटर की मांग की। साथ ही राव ने इस मामले पर कांग्रेस और BRS पार्टी समेत मीडिया की चुप्पी पर भी सवाल उठाए।