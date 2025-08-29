सावधान! अगले 3 दिन भारी, इन राज्यों के लिए चेतावनी!

देश के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है…मॉनसून का कहर पहाड़ों से मैदान तक जारी है…दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक बादल गरजने लगे हैं और तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है…देश के कई शहरों में बाढ़ ने तबाही मचाई है…भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली अगले तीन दिन भारी बारिश का अनुमान है…पहाड़ों पर मौसम का मिज़ाज काफी बिगड़ा हुआ रहेगा…उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बादल गरजने के साथ तेज़ बारिश की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है…
