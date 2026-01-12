12 जनवरी 2026,

सोमवार

भारतीय रेलवे का बड़ा तोहफा! अब प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगा स्पा का मजा, 99 रुपये में फुल बॉडी मसाज शुरू

अब ट्रेन के इंतज़ार में बोरियत नहीं, बल्कि आराम मिलेगा! भारतीय रेलवे ने मुंबई के CSMT स्टेशन पर 'रिलैक्स जोन' शुरू किया है। अब आप सफर पर निकलने से पहले फुल बॉडी मसाज का आनंद ले सकते हैं।

Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 12, 2026

Body Massage at Railway Station

AI generated photo

Indian Railways: लंबी यात्रा की थकान अब कहां? मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर मध्य रेलवे ने यात्रियों के लिए क्रांतिकारी सुविधा शुरू की है - रिलैक्स जोन जहां सिर्फ 99 रुपये में फुल बॉडी मसाज मिलेगी। ट्रेन से उतरते ही थके-मांदे पैसेंजर अब तुरंत ताजगी महसूस कर सकेंगे। यह सुविधा लंबे सफर के बाद पीठ दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव और तनाव को कुछ ही मिनटों में दूर कर देती है।

अब स्टेशन पर मिलेगी मसाज की सुविधा

यह पहल 'क्विक रेस्ट' कंपनी के साथ मिलकर शुरू की गई है। कंपनी ने CSMT स्टेशन पर आधुनिक हाई-टेक मसाज चेयर लगाई हैं, जो जीरो ग्रैविटी जैसी तकनीक से काम करती हैं। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल नीला ने बताया, ये चेयर हाई-टेक तकनीक से चलती हैं और कुछ ही मिनटों में पूरी थकान मिटा देती हैं। चाहे लंबी दूरी की ट्रेन से उतरे हों या अगली ट्रेन का इंतजार हो, यहां बैठकर मसाज करवाइए और तरोताजा हो जाइए।

थकान मिटाने के लिए बेस्ट ऑप्शन

रिलैक्स जोन पूरी तरह साफ-सुथरा, सुरक्षित और शांत माहौल में है। आरामदायक कुर्सियां उपलब्ध हैं, जहां यात्री आसानी से बैठकर मसाज का आनंद ले सकते हैं। इतने कम दाम में ऐसी सुविधा आम यात्रियों के लिए वरदान साबित हो रही है। लंबे सफर के बाद थकान दूर करने या स्टेशन पर बोरियत भगाने का यह बेस्ट ऑप्शन है।

रेलवे स्टेशनों पर अब एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं

यह कदम रेलवे के स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसा बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास है। पहले वाई-फाई, चार्जिंग पॉइंट, अच्छे फूड कोर्ट आए, अब रिलैक्स जोन की बारी है। इससे न सिर्फ यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा, बल्कि रेलवे को गैर-किराया आय भी बढ़ेगी। CSMT जैसे सबसे व्यस्त स्टेशन पर यह सुविधा यात्रियों को खूब पसंद आ रही है।

99 रुपये में फुल बॉडी मसाज

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अगर यह योजना सफल रही, तो ऐसी सुविधाएं दूसरे बड़े स्टेशनों पर भी जल्द शुरू की जाएंगी। मुंबई से ट्रेन पकड़ने या उतरने वाले यात्रियों के लिए यह जरूर आजमाने लायक है। थोड़ा सा समय और सिर्फ 99 रुपये देकर आपका पूरा सफर कई गुना सुखद हो जाएगा। अब लंबी यात्रा के बाद थकान की चिंता छोड़ दीजिए, भारतीय रेलवे ने आपके लिए स्पा का इंतजाम कर दिया है!

Published on:

12 Jan 2026 10:44 pm

Hindi News / National News / भारतीय रेलवे का बड़ा तोहफा! अब प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगा स्पा का मजा, 99 रुपये में फुल बॉडी मसाज शुरू

