भारतीय रेलवे का बड़ा तोहफा! अब प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगा स्पा का मजा, 99 रुपये में फुल बॉडी मसाज शुरू

यह पहल 'क्विक रेस्ट' कंपनी के साथ मिलकर शुरू की गई है। कंपनी ने CSMT स्टेशन पर आधुनिक हाई-टेक मसाज चेयर लगाई हैं, जो जीरो ग्रैविटी जैसी तकनीक से काम करती हैं। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल नीला ने बताया, ये चेयर हाई-टेक तकनीक से चलती हैं और कुछ ही मिनटों में पूरी थकान मिटा देती हैं। चाहे लंबी दूरी की ट्रेन से उतरे हों या अगली ट्रेन का इंतजार हो, यहां बैठकर मसाज करवाइए और तरोताजा हो जाइए।