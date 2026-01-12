शिमला-मनाली फेल! उत्तर भारत के इन शहरों में जम गई बर्फ, IMD ने जारी किया भीषण ठंड का ‘रेड अलर्ट’

बता दें कि इस समय मैदानी इलाकों का तापमान पहाड़ी इलाकों से भी नीचे चला गया है। IMD ने बताया कि सोमवार को शिमला में अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 से 4.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच रह सकता है।