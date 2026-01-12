पीएम मोदी की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हुआ बड़ा घोटाला, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेता ने PMKVY में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि PMKVY मोदी सरकार की एक योजना थी। इस योजना के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में CAG की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया कि 2015 से 2022 तक के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट ने योजना में घोटाले का भंडाफोड़ किया है।