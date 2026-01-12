12 जनवरी 2026,

पीएम मोदी की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हुआ बड़ा घोटाला, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस ने कहा- हाल ही में CAG की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया कि 2015 से 2022 तक के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है।

भारत

image

Jan 12, 2026

Skill Development Scheme fraud,Congress demands PMKVY probe

कांग्रेस ने PMKVY में घोटाला होने का लगाया आरोप

Skill India scam: कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) में घोटाला होने का आरोप लगाया है। इसके लिए पार्टी ने कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (CAG) की रिपोर्ट का हवाला दिया है। इसके साथ ही इस मामले की गहन जांच की भी मांग की है। कांग्रेस नेता कन्नन गोपीनाथन ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि योजना में नामांकन और प्लेसमेंट के स्तर पर रैंपेंट करप्शन सामने आया है।

कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए?

सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेता ने PMKVY में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि PMKVY मोदी सरकार की एक योजना थी। इस योजना के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में CAG की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया कि 2015 से 2022 तक के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट ने योजना में घोटाले का भंडाफोड़ किया है।  

लोगों का नहीं हुआ प्लेसमेंट

कांग्रेस ने कहा कि पिछले 7 साल में 10 हजार करोड़ रुपए ऐसे लोगों को बांटे गए हैं, जिनके न फोन नंबर हैं और न कोई सही ईमेल एड्रेस। उन्होंने आगे कहा कि PMKVY के तहत ट्रेनिंग पार्टनर्स को एनरॉलमेंट, सर्टिफिकेशन और प्लेसमेंट के समय पैसा दिया जाता रहा है। लेकिन जब केरल की एक कंपनी में ऑडिट किया गया तो पता चला कि वहां लोगों का प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है।

हर लेवल पर किया भ्रष्टाचार

कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस योजना में हर लेवल पर भ्रष्टाचार किया गया है। इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। साथ ही सरकार से मांग की कि इस पर एक जांच कमेटी बैठाए और सच सामने लेकर आए। ये न सिर्फ देश में टैक्स देने वालों, बल्कि युवाओं के साथ भी धोखा है।

रिपोर्ट का दिया हवाला

CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए गोपीनाथन ने आरोप लगाया कि 94.53 प्रतिशत लाभार्थियों के बैंक खाते फर्जी पाए गए और 97 प्रतिशत मामलों में असेसर से जुड़ी जानकारियां संदिग्ध या फर्जी थीं। उन्होंने यह भी कहा कि योजना के तहत बताए गए 61 लाख प्रशिक्षकों से जुड़ी जानकारी अधूरी है।

उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग पूरी करने वालों के ईमेल और मोबाइल नंबर लिए जाते हैं। यहां करीब 1 लाख ईमेल लिए गए हैं और 1 करोड़ लोगों के लिए वही ईमेल इस्तेमाल कर लिया गया है।

क्या है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) भारत सरकार की प्रमुख योजना है। इसको जुलाई 2015 में शुरू किया था। जिसके उद्देश्य युवाओं को उद्योग-आधारित कौशल प्रशिक्षण देना है। इसके तहत बेरोज़गार और अल्प-कुशल युवाओं को प्रशिक्षण, प्रमाणन और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। 

