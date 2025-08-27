Patrika LogoSwitch to English

सावधान! बारिश बरपाएगी कहर, कई राज्यों के लिए चेतावनी!

पहाड़ी राज्यों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं…वहीं मैदानी इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 27, 2025

देश के ज्यादातर राज्यों में मॉनसून की बारिश का दौर जारी है…उत्तर भारत में मॉनसून ने विकराल रूप ले लिया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है…पहाड़ी राज्यों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं…वहीं मैदानी इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं…मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए भूस्खलन और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है…

Published on:

27 Aug 2025 03:02 pm

Hindi News / National News / सावधान! बारिश बरपाएगी कहर, कई राज्यों के लिए चेतावनी!

