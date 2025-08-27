सावधान! बारिश बरपाएगी कहर, कई राज्यों के लिए चेतावनी!

देश के ज्यादातर राज्यों में मॉनसून की बारिश का दौर जारी है…उत्तर भारत में मॉनसून ने विकराल रूप ले लिया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है…पहाड़ी राज्यों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं…वहीं मैदानी इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं…मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए भूस्खलन और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है…
