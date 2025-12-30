डीएसी ने 79,000 करोड़ की रक्षा खरीद को दी मंजूरी, जानें भारतीय सेना को क्या मिलेगा

रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) की सोमवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी गई। थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए स्वदेशी हथियारों की खरीद पर फोकस रखते हुए कई अहम रक्षा सौदों को स्वीकृति दी गई है।