30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

रेलवे ने रिजर्वेशन नियमों में किए बड़े बदलाव, ट्रेन से सफर करते हैं तो पहले ये समझ लें

रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग को ज्यादा पारदर्शी बनाने और दलालों पर रोक लगाने के लिए रिजर्वेशन नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। ये नए नियम 29 दिसंबर से लागू हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 30, 2025

Railway Reservation Rules

रेलवे रिजर्वेशन काउंटर (Photo - AI Generated image)

Train Ticket Booking New Rules: टिकट बुकिंग की प्रकिया को और पारदर्शी बनाने और दलालों पर लगाम लगाने के लिए नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। ये नए नियम 29 दिसंबर से प्रभावी हो गए हैं। रेलवे ने एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (एआरपी) यानी बुकिंग खुलने के पहले दिन के नियमों को सख्त कर दिया है। अब बिना आधार वेरिफाइड यूजर्स सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ये नियम केवल रिजर्व रेल टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन पर लागू होगा। इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा। बिना आधार वाले सामान्य यूजर्स निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद ही ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे।

चरणबद्ध होगा बदलाव

  • पहला चरण 29 दिसंबर से : बुुकिंग खुलने वाले दिन सुबह 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक केवल आधार वेरिफाइड यूजर्स ही ऑलनाइन बुकिंग कर पाएंगे।
  • दूसरा चरण 5 जनवरी, 2026 से : इस समय सीमा को बढ़ाकर सुबह 8.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक कर दिया गया है।
  • तीसरा चरण 12 जनवरी, 2026 से : बुकिंग के पहले दिन सुबह 8.00 बजे से रात 12.00 बजे तक पूरा स्लॉट केवल आधार वेरिफाइड यूजर्स के लिए रिजर्व रहेगा।

सामान्य रिजर्वेशन के लिए आधार वेरिफिकेशन क्यों?

कई बार देखा गया कि दलाल फर्जी एजेंट्स सॉफ्टवेयर या गलत तरीके से टिकट बुक करवा लेते थे, जिससे बुकिंग खुलते ही कुछ मिनटों में टिकट खत्म हो जाते थे। इससे आम यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था। ये फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नए नियमों को लाया गया है। रिजर्वेशन के लिए विंडो खुलने के शुरुआती 4 घंटे एसी और नॉन एसी क्लास के लिए एजेंट्स टिकट बुकिंग नहीं करवा सकेंगे।

रिजर्वेशन से जुड़े कुछ सवालों के जवाब

  • आधार कार्ड नहीं है तो : यदि अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो शुरुआती 4 घंटों में कन्फर्म टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।
  • आधार लिंक करने से क्या होगा : यदि आइआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करने जाएंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ये ओटीपी डालने के बाद ही बुकिंग कन्फर्म होगी।
  • काउंटर से बुक करने वालों के लिए : रेलवे स्टेशन के काउंटर से टिकट बुक करवाते हैं तो आपका आधार ओटीपी से वेरिफाइड होगा। इसके लिए मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Dec 2025 04:06 am

Hindi News / National News / रेलवे ने रिजर्वेशन नियमों में किए बड़े बदलाव, ट्रेन से सफर करते हैं तो पहले ये समझ लें

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.