रेलवे ने रिजर्वेशन नियमों में किए बड़े बदलाव, ट्रेन से सफर करते हैं तो पहले ये समझ लें

Train Ticket Booking New Rules: टिकट बुकिंग की प्रकिया को और पारदर्शी बनाने और दलालों पर लगाम लगाने के लिए नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। ये नए नियम 29 दिसंबर से प्रभावी हो गए हैं। रेलवे ने एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (एआरपी) यानी बुकिंग खुलने के पहले दिन के नियमों को सख्त कर दिया है। अब बिना आधार वेरिफाइड यूजर्स सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ये नियम केवल रिजर्व रेल टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन पर लागू होगा। इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा। बिना आधार वाले सामान्य यूजर्स निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद ही ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे।