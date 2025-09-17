सावधान.! अगले 72 घंटे सबसे खतरनाक.!, इन राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon 2025) का यह सीज़न (India’s Weather) काफी अच्छा रहा है। एंट्री लेने के बाद से अब तक देशभर में मानसून (Monsoon Update 2025) की वजह से अच्छी बारिश (Heavy Rain) देखने को मिली है। देश के कई राज्यों में मानसून (Rain) की अच्छी रफ्तार से भारी बारिश (Flood) हुई, जिससे न सिर्फ लोगों को गर्मी से राहत मिली, बल्कि कई राज्यों में नदी, तालाब और बांध भी पूरी तरह से भर गए हैं। दो महीने से ज़्यादा समय के बाद भी मानसून का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस वजह से रुक-रूककर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने जानकारी दी है कि मानसून फिर असर दिखाएगा। इससे अगले 96 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) है।