Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सावधान.! अगले 72 घंटे सबसे खतरनाक.!, इन राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने जानकारी दी है कि मानसून फिर असर दिखाएगा। इससे अगले 96 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) है।

भारत

Darsh Sharma

Sep 17, 2025

मानसून (Monsoon 2025) का यह सीज़न (India’s Weather) काफी अच्छा रहा है। एंट्री लेने के बाद से अब तक देशभर में मानसून (Monsoon Update 2025) की वजह से अच्छी बारिश (Heavy Rain) देखने को मिली है। देश के कई राज्यों में मानसून (Rain) की अच्छी रफ्तार से भारी बारिश (Flood) हुई, जिससे न सिर्फ लोगों को गर्मी से राहत मिली, बल्कि कई राज्यों में नदी, तालाब और बांध भी पूरी तरह से भर गए हैं। दो महीने से ज़्यादा समय के बाद भी मानसून का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस वजह से रुक-रूककर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने जानकारी दी है कि मानसून फिर असर दिखाएगा। इससे अगले 96 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) है।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Sept 2025 11:09 pm

Hindi News / National News / Videos / सावधान.! अगले 72 घंटे सबसे खतरनाक.!, इन राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

हुर्रियत नेता अब्दुल गनी भट का निधन, महबूबा मुफ्ती के पिता से था खास रिश्ता

राष्ट्रीय

एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर फायरिंग करने वाले मारे गए दोनों आरोपी, दिल्ली पुलिस ने की पुष्टि

राष्ट्रीय

Uri Terror Attack: सोए हुए जवान पर आतंकियों ने मचाया था कहर, फिर भारत ने ऐसे लिया बदला

राष्ट्रीय

पाकिस्तान की ‘नकली’ फुटबॉल टीम पहुंची जापान, जानें फिर एयरपोर्ट पर क्या हुआ

खेल

अवैध संबंध में रोड़ा बन रहा था पति,​ प्रेमी संग मिलकर उठाया ये खौफनाक कदम

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.