DU चुनाव में बड़ा उलटफेर, भगवा लहर में NSUI साफ.. कौन हैं नए अध्यक्ष आर्यन मान.?

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के नतीजे घोषित हो गए है। परिणामों में भाजपा के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बड़ी जीत हासिल की है। पूरे पैनल में एबीवीपी ने अध्यक्ष पद समेत तीन सीटों पर कब्जा जमाया। जबकि कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने सिर्फ उपाध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। एबीवीपी के आर्यन मान को दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया प्रेसिडेंट चुना गया। वहीं, उपाध्यक्ष पर NSUI के राहुल झांसला, सचिव पर ABVP के कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पर ABVP के दीपिका झा ने जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद के लिए कुल 9 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। एनएसयूआई की जोसलिन पहले राउंड से ही पीछे रहीं और एबीवीपी के आर्यन मान 15 हजार वोट से चुनाव जीत गए। जोसलिन बुद्धिस्ट स्टड़ीज में ग्रेजुएशन की छात्रा हैं और आर्यन लाइब्रेरी साइंस में एमए कर रहे है। वहीं लेफ्टिस्ट गठबंधन एसएफआई-आइसा की ओर से लड़ी अंजलि इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वीमन से पढ़ाई कर रही हैं, जो तीसरे स्थान पर रही। DUSU के नए अध्यक्ष आर्यन मान को 28 हजार 841 वोट मिले। जबकि सचिव कुणाल चौधरी को 23 हजार 779 वोट, वहीं, संयुक्त सचिव दीपिका झा को 21 हजार 825 वोट मिले।