त्रिपुरा में भड़की सांप्रदायिक हिंसा, गुस्साई भीड़ ने घरों में लगाई आग, देर रात से इंटरनेट ठप

यह विवाद तब बढ़ा जब शिमुलतला इलाके में एक परिवार ने चंदा देने से मना कर दिया। इसके बाद तनाव बढ़ गया और दूसरे समुदाय के लोग वहां इकट्ठा हो गए। इन लोगों ने गुस्से में तोड़-फोड़ शुरू कर दी और कई संपत्तियों को आग लगा दी। इसमें एक लकड़ी की दुकान भी शामिल थी। इस दौरान एक पूजास्थल पर भी तोड़-फोड़ की गई। इसके बाद दूसरे समूदाय ने भी इसके जवाब में हिंसा शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने के प्रयास शुरू किए गए। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुमारघाट के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (SDM) ने इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू कर दी।