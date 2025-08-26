29 अगस्त तक और बड़ा खतरा..? आफत की बारिश से सावधान.!

Monsoon Update 2025 : देश के कई राज्यों में भारी बारिश (Heavy Rain) के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Weather News Today), राजस्थान (Rajasthan Weather), उत्तराखंड (Uttarakhand Weather News Today) और जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir Weather Update Today) में आफत की बारिश हो रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण सड़कें टूटने और भूस्खलन (Landslide) के कारण आवाजाही बाधित हुई है। मौसम विभाग (IMD) ने कहा कि अगले सात दिन मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh Weather), गुजरात (Gujarat Weather), बिहार (Bihar Weather News Today), असम (assam weather news today live) व ओडिशा (Odisha Weather News Today) में जमकर बारिश हो सकती है। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में आज भारी बारिश की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 24 घंटे के लिए चेतावनी जारी की है। हिमाचल के कई जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 24 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और 40KM/H की रफ्तार से हवाओं का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के लोगों को आज फिर से तूफानी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान में भी भारी बारिश का दौर जारी है। अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।