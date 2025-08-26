Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

29 अगस्त तक और बड़ा खतरा..? आफत की बारिश से सावधान.!

मौसम विभाग ने कहा कि अगले सात दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, असम व ओडिशा में जमकर बारिश हो सकती है।

भारत

Darsh Sharma

Aug 26, 2025

Monsoon Update 2025 : देश के कई राज्यों में भारी बारिश (Heavy Rain) के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Weather News Today), राजस्थान (Rajasthan Weather), उत्तराखंड (Uttarakhand Weather News Today) और जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir Weather Update Today) में आफत की बारिश हो रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण सड़कें टूटने और भूस्खलन (Landslide) के कारण आवाजाही बाधित हुई है। मौसम विभाग (IMD) ने कहा कि अगले सात दिन मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh Weather), गुजरात (Gujarat Weather), बिहार (Bihar Weather News Today), असम (assam weather news today live) व ओडिशा (Odisha Weather News Today) में जमकर बारिश हो सकती है। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में आज भारी बारिश की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 24 घंटे के लिए चेतावनी जारी की है। हिमाचल के कई जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 24 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और 40KM/H की रफ्तार से हवाओं का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के लोगों को आज फिर से तूफानी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान में भी भारी बारिश का दौर जारी है। अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Aug 2025 02:30 pm

Hindi News / National News / 29 अगस्त तक और बड़ा खतरा..? आफत की बारिश से सावधान.!

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर में बादल फटने के बाद इन 6 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

राष्ट्रीय

जम्मू कश्मीर में बारिश और बादल फटने से मची तबाही, वैष्णो देवी यात्रा पर लगी रोक

Vaishno Devi Yatra suspended
राष्ट्रीय

मोदी को भारत-जापान रिश्ते लग रहे ‘Made for each other’, क्या 2047 तक तय होगी विकास की दिशा ?

India Japan Partnership 2025
विदेश

RSS Song Row: डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मांगी माफी, कहा- मैं कांग्रेसी ही मरूंगा

DK शिवकुमार ने RSS के गीत की कुछ पंक्तियां गाने पर मांगी माफी
राष्ट्रीय

किश्तवाड़ के बाद जम्मू-कश्मीर के डोडा में फटा बादल, अब तक चार लोगों की मौत

doda Cloudbrust
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.