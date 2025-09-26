लेह हिंसा पर सबसे बड़ा एक्शन, सोनम वांगचुक गिरफ्तार, फिर भड़केंगे Gen Z.?

पहले एनजीओ को विदेशी फंडिंग का लाइसेंस कैंसल और फिर गिरफ्तारी.. लेह लद्दाख हिंसा के बाद मोदी सरकार ने सोनम वांगचुक पर शिकंजा कस दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार किया है। वांगचुक के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप है। सोनम वांगचुक को डीजीपी एसडी सिंह जामवाल के नेतृत्व में लद्दाख पुलिस की एक टीम ने गिरफ़्तार किया है। वांगचुक की गिरफ़्तारी के बाद एहतियात के तौर पर लेह में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दी गई है। साथ ही ब्रॉडबैंड की स्पीड कम कर दी गई है। बताया जा रहा है कि वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनकारियों में भारी आक्रोश है। ऐसे में फिर से आग भड़कने से पहले ही मोदी सरकार पूरी तरह अलर्ट है।