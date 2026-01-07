7 जनवरी 2026,

बुधवार

राष्ट्रीय

कांग्रेस से गठबंधन कर फंसी भाजपा, कुछ ही घंटों में हो गया कांड.! तगड़ा एक्शन

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने भी स्थानीय बीजेपी नेताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अकोट में AIMIM के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने पार्टी विधायक प्रकाश भरसखाले को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

भारत

image

Darsh Sharma

Jan 07, 2026

महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा से ही चौंकाने वाली रही है। यहां कब क्या हो जाए.. कुछ कहा नहीं जा सकता। बुधवार को भी महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा ही गठबंधन हो गया… जिसने मुंबई से लेकर दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी। दरअसल, अंबरनाथ और अकोला नगर परिषद चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस और AIMIM के साथ गठबंधन कर लिया। फिर क्या था… कुछ ही घंटों में राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। पार्टी की किरकिरी होती देख बैकफुट पर आई भाजपा ने कुछ ही घंटों में गठबंधन तोड़ दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने बीजेपी नेताओं को कांग्रेस और AIMIM के साथ गठबंधन को लेकर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी भी कांग्रेस और AIMIM के साथ गठबंधन नहीं कर सकती है। ऐसे गठबंधन अस्वीकार्य हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि इसे रद्द करने के पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसमें शामिल नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

07 Jan 2026 10:55 pm

