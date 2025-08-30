Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पटना में भिड़े भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता!

भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर धावा बोल दिया…

पटना

Jaishree Shekhawat

Aug 30, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजद और कांग्रेस की संयुक्त रैली में अपशब्द कहे जाने को लेकर शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया…इस दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई…भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर धावा बोल दिया…

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Aug 2025 07:15 am

Hindi News / National News / पटना में भिड़े भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता!

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

IMD Alert: कहर बनकर बरस रही मानसूनी बारिश, स्कूल-कॉलेज सब बंद, इन तारीखों तक राहत नहीं

Meteorological department issued alert
राष्ट्रीय

रिलायंस फाउंडेशन के बेमिसाल 15 साल: मुंबई में बनेगी 2,000 बेड की मेडिकल सिटी, नीता अंबानी का ऐलान

राष्ट्रीय

महिलाओं के लिए खुशखबरी: इस तारीख से खाते में आएंगे 2100 रुपये, लाडो लक्ष्मी योजना में ऐसे करें आवेदन

राष्ट्रीय

‘जिससे मिला था धोखा, आज दे रहे उसी का साथ’, सिद्धारमैया के बिहार दौरे पर बीजेपी ने बोला हमला

राष्ट्रीय

जावेद अख़्तर को लेकर बंगाल के मुसलमानों में विरोध क्यों ? कोलकाता मुशायरे पर मचा बवाल,मुश्किल में ममता

Javed Akhtar Controversy
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.