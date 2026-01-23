Border 2 First Review: सनी का रौब, दिलजीत का जादू ! ब्लॉकबस्टर है बॉर्डर 2 ! देखें फर्स्ट रिव्यू !

Border 2 First Review: आखिरकार रिलीज हो गई Sunny Deol की मोस्ट अवेटेड फिल्म Border 2! आज 23 जनवरी 2026 को थिएटर्स में दस्तक देते ही फर्स्ट रिव्यू सामने आ गए हैं और ज्यादातर कह रहे हैं – ये ब्लॉकबस्टर है! ट्रेड एक्सपर्ट्स और ऑडियंस रिएक्शन से फिल्म को 4.5 स्टार्स मिल रहे हैं। Sunny Deol की दमदार डायलॉग डिलीवरी और vintage परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया – थिएटर में तालियां और सीटियां बज रही हैं ! Diljit Dosanjh फिल्म की आत्मा हैं, Varun Dhawan गंभीर और इंटेंस, Ahan Shetty ने सरप्राइज दिया।

1971 Indo-Pak War की बैकग्राउंड पर बनी ये वॉर ड्रामा सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि सैनिकों के बलिदान, इमोशंस, टीमवर्क और देशभक्ति की सच्ची कहानी है। क्लाइमेक्स रोंगटे खड़े कर देने वाला, दिल दहला देने वाला और फुल पैट्रियॉटिक! क्या ये 2026 की पहली सुपरहिट बनेगी ? पूरी डिटेल्स, ऑडियंस रिएक्शन और रिव्यू में देखिए !

