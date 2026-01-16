ट्रेन के आगे कूदे जीजा-साली,उड़े चीथड़े… वजह कर देगी हैरान

उत्तरप्रदेश के हरदोई में एक प्रेमी जोड़े ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गुरुवार रात करीब 2:15 बजे घने कोहरे के बीच युवक और युवती हाथ पकड़कर रेलवे ट्रैक पर खड़े हो गए। इसके बाद तेज रफ्तार ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। हादसा इतना भयावह था कि शवों के चीथड़े उड़ गए और पहचान करना लगभग नामुमकिन हो गया। ट्रेन को 45 मिनट तक रोका गया और पुलिस क्षत-विक्षत शवों को पॉलिथीन में भरकर ले गई। करीब 15 घंटे बाद परिजन मौके पर पहुंचे। मृतकों की पहचान 28 वर्षीय रितेश सिंह और मुस्कान के रूप में हुई.. जो रिश्ते में जीजा साली थे। शरीर की हालत इतनी खराब थी कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था।