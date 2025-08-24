35 लाख के लिए पत्नी को जिंदा जलाया, उस रात की खौफनाक कहानी!

ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है…ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्‍की(Nikki Murder Case) की हत्‍या के बाद इलाके में आक्रोश बढ़ गया है…बताया जा रहा है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर निक्‍की को ससुरालवालों ने बेरहमी से मारकर आग के हवाले कर दिया…निक्‍की की शादी दिसंबर 2016 में विपिन भाटी से हुई थी…पुलिस ने शनिवार को विपिन भाटी को हिरासत में ले लिया है…वहीं, अन्य तीन आरोपियों की तलाश में टीमें गठित की गई हैं…