कारों की धाकड़ बिक्री, टूटे रिकॉर्ड, GST कटौती से लाखों का फायदा!

भारतीय कार बाजार पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स(New GST Rates Update) में छूट का तगड़ा असर देखने को मिला है…कारों की कीमत में जैसी ही(GST New Rules) कटौती का ऐलान हुआ है, कारों के शोरूम पर भारी भीड़ देखने को मिली है…जीएसटी छूट के बाद कारों की कीमतों में हुई कटौती ने ग्राहकों(GST 2.0) में ऐसा जोश भरा है कि, गाड़ियां लाइन लगाकर बिक रही हैं…मारुति सुजुकी और हुंडई ने पहले दिन ही(New GST Slab) हजारों कारों की बुकिंग, डिलीवरी और एंक्वॉयरी दर्ज की है…कारों की बंपर सेल के(AC,TV,Car, Bikes) कई कारण है, सबसे पहला कारण जीएसटी में कटौती है, इसके अलावा लोग श्राद्ध खत्म होने का इंतजार कर रहे थे…त्योहारी(Car Price Cut) सीजन की शुरुआत भी इसका बड़ा कारण है…जीएसटी छूट का सबसे बड़ा असर एंट्री लेवल और छोटी कारों की कीमत पर देखने को मिला है….