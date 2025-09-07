सावधान.. बारिश का कहर, इन राज्यों में रेड अलर्ट!

एक तरफ जहां राजधानी दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है तो वहीं पहाड़ी राज्यों में लगातार भारी बारिश और भूस्खलन से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं…यहां भूस्खलन की वजह से कई सड़कों को भी बंद कर दिया गया है, जिससे सैकड़ों लोग जहां-तहां फंसे हुए हैं…इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में भी बाढ़ से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है…उत्तराखंड में अभी बारिश थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं…