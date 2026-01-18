Accident News: झारखंड में सगाई समारोह में आ रहे लोगों की घाटी में पलटी बस, 5 लोगों की मौत; 25 घायल

Accident News: झारखंड के लातेहार में रविवार को एक भयंकर सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 से अधिक घायल हो गए। दरअसल, छत्तीसगढ़ से आ रही एक बस महुआडांड क्षेत्र की ओरसा घाटी में अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी लोग सगाई समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे थे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।