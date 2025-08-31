सावधान…बारिश मचाएगी तांडव, इन राज्यों में चेतावनी जारी!

इस साल मानसून के सीजन में देशभर में जमकर बारिश हुई है…मानसूनी बारिश जारी रहने से देश भर में तापमान में गिरावट देखी गई है…भारी बारिश के चलते बांध, तलाब, नदियां और झील ओवर फ्लो हो रहे हैं…पहाड़ी राज्यों में बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया है…यहां बादल फटने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं…इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सितंबर महीने के पहले सप्ताह में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है…
