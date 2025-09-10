Patrika LogoSwitch to English

सावधान…अभी राहत नहीं, इन राज्यों में रेड अलर्ट!

भारी बारिश और भयंकर जलभराव के बाद देश की राजधानी के हालात एक बार फिर सामान्य हो रहे हैं...यमुना के जलस्तर में तेजी से कमी आ रही है...

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 10, 2025

देशभर में मौसम अब मिलाजुला नजर आ रहा है…एक तरफ पहाड़ी राज्यों में मॉनसून की बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई मैदानी राज्यों में बारिश थमने से उमस भरी गर्मी का एहसास होने लगा है…भारी बारिश और भयंकर जलभराव के बाद देश की राजधानी के हालात एक बार फिर सामान्य हो रहे हैं…यमुना के जलस्तर में तेजी से कमी आ रही है…

Published on:

10 Sept 2025 03:46 pm

सावधान…अभी राहत नहीं, इन राज्यों में रेड अलर्ट!

