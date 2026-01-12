अपने देश में भी सुरक्षित नहीं पाक सेना, 2025 में 160 जवानों का हुआ कत्लेआम, इस संगठन का दावा- हमने 174 हमले किए

पाक सेना के लिए काल बना साल 2025। (फोटो- IANS)
पाक सेना के प्रमुख असीम मुनीर अपनी आर्मी को लेकर दुनिया भर में बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन ताजा रिपोर्ट जो सामने आई वह सीधे मुनीर के दावों का फजीहत कराती दिख रही है।
दरअसल, द बलूच राजी आजोई संगर (ब्रास) नाम के एक संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है। जिसमें उन्होंने साल 2025 में पाकिस्तान में कितने हमले किए और उसमें कितने पाक सैनिकों की जान गई, इस बात का जिक्र है।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2025 में उसने बलूचिस्तान में 174 हमले किए। जिसमें ब्रास के लड़ाकों ने 167 पाकिस्तानी सेना और खुफिया कर्मियों को मार गिराया। इसके अलावा इन ऑपरेशनों में 95 अन्य घायल हुए।
समूह ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों सहित 26 लोगों को हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रास ने 35 विस्फोट, 14 रेड के ऑपरेशन और 35 घेराबंदी व तलाशी अभियान चलाए। साथ ही 15 इंफ्रास्ट्रक्चर साइटों पर भी हमला किया।
रिपोर्ट में कहा गया कि 30 सरकारी और सैन्य वाहन नष्ट कर दिए गए और 51 हथियार जब्त किए गए। ब्रास ने कहा कि अगस्त 2025 में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, जब उसके लड़ाकों ने खुजदार में जहरी शहर पर एक महीने से ज्यादा समय तक नियंत्रण कर लिया।
समूह ने कहा कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी वाहन, हथियार और सैन्य उपकरण जब्त किए गए। उधर, बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने एक अलग दावा किया है।
उन्होंने कहा कि उसके लड़ाकों ने साल भर में 521 हमले किए, जिसमें 1,060 से ज्यादा पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों की जान चली है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 556 से ज्यादा के घायल होने की सूचना है।
समूह ने कहा कि उसने वाहन, क्वाडकॉप्टर, निगरानी टावर और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया और 208 हथियार जब्त किए। वहीं, इन हमलों में उनका भी नुकसान हुआ। 2025 में 72 बीएलए लड़ाके मारे गए।
वहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने कहा कि उसने 2025 में पूरे बलूचिस्तान में 581 हमले किए, जिसमें 647 कर्मियों के मारे जाने और 282 के घायल होने का दावा किया गया। समूह ने कहा कि सैन्य प्रतिष्ठानों, चौकियों, निगरानी प्रणालियों और काफिले के मार्गों को बार-बार निशाना बनाया गया।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग