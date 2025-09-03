सावधान…बारिश मचाएगी कहर, इन राज्यों में चेतावनी जारी!

भारत में पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों तक बारिश का दौर लगातार जारी है…राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है…दिल्ली में सितंबर की शुरुआत बारिश से हुई…हालांकि, दिल्लीवासियों को अभी राहत मिलने के आसार नहीं हैं…मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी में पांच तारीख तक हल्की से भारी बारिश देखने को मिल सकती है…दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है…उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है…