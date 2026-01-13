पारंपरिक खेल को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान, अब मलेशिया में भी होगा तमिलनाडु का जल्लीकट्टू

जल्लीकट्टू पातुकप्पु नाला संगम के अध्यक्ष टी. ओंडिराज ने बताया कि हर साल बड़ी संख्या में तमिल भाषी लोग विदेश से पोंगल के दौरान तमिलनाडु आते हैं और इनमें भाग लेते हैं। उनमें से कई अपने देशों में भी आयोजन करना चाहते हैं। श्रीलंका के तमिल समुदाय ने 2024 से जल्लीकट्टू का आयोजन शुरू कर दिया है।