रामभद्राचार्य पर अभद्र बयान से फंसे चंद्रशेखर, अयोध्या के संतों ने दी चेतावनी

स्वामी रामभद्राचार्य के ‘मिनी पाकिस्तान’ वाले बयान से शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और सांसद चंद्रशेखर ने बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा गरमा गया है। संत समाज के कई बड़े चेहरे अब रामभद्राचार्य के समर्थन में उतर आए हैं और चंद्रशेखर आजाद को अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल, चंद्रशेखर रावण ने राम कथा वाचक रामभद्राचार्य का नाम लिए बिना उनको लेकर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि मेरठ में एक संत की कथा चल रही थी। यहां पर एक शख्स ने संत बनकर कथा की। वह शख्स खुद को संत बताता है और कहता है कि बचपन से उसकी आंखें नहीं है। उसी शख्स ने हमारे क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान कर दिया। उन्होंने पुराने जन्म में कितने बुरे कर्म किए होंगे, जिससे इस जन्म में इन्हें भगवान ने आंखें नहीं दी। चंद्रशेखर के इसी बयान पर संत समाज भड़का हुआ है।