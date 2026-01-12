जम्मू-कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल: सांबा, राजौरी और पुंछ में दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, तलाशी अभियान जारी

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) से सटे सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में संदिग्ध ड्रोनों की सक्रियता के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। जानकारी के अनुसार, ये संदिग्ध ड्रोन पाकिस्तानी सीमा की ओर से भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते देखे गए और कुछ देर मंडराने के बाद वापस लौट गए। इन संदिग्ध गतिविधियों के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने प्रभावित इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान (Search Operation) छेड़ दिया है।