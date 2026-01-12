ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए सरकार की नई तैयारी, अब सिर्फ चालान नहीं, दो अहम चीजों पर भी पड़ेगा सीधा असर

Road Safety Rules India: यदि लापरवाही व नियमों का उल्लंघन करते हुए गाड़ी चलाने ज्यादा चालान होते हैं तो आने वाले दिनों में आपके चालक लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार किया जा सकता है वहीं ज्यादा चालान होने पर गाड़ी का बीमा प्रीमियम भी बढ़ेगा। सड़क सुरक्षा व जिम्मेदार वाहन संचालन के लिए केंद्र सरकार मोटर वाहन कानून में संशोधन कर ऐसे इंतजाम करने जा रही है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा के नियमों के उल्लंघन और जुर्माना नहीं चुकाने पर गाड़ी का पंजीकरण (आरसी) निलंबित करने का भी प्रावधान किया जा रहा है।