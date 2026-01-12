ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए सरकार की नई तैयारी, अब सिर्फ चालान नहीं, दो अहम चीजों पर भी पड़ेगा सीधा असर

AI Generated Images
Road Safety Rules India: यदि लापरवाही व नियमों का उल्लंघन करते हुए गाड़ी चलाने ज्यादा चालान होते हैं तो आने वाले दिनों में आपके चालक लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार किया जा सकता है वहीं ज्यादा चालान होने पर गाड़ी का बीमा प्रीमियम भी बढ़ेगा। सड़क सुरक्षा व जिम्मेदार वाहन संचालन के लिए केंद्र सरकार मोटर वाहन कानून में संशोधन कर ऐसे इंतजाम करने जा रही है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा के नियमों के उल्लंघन और जुर्माना नहीं चुकाने पर गाड़ी का पंजीकरण (आरसी) निलंबित करने का भी प्रावधान किया जा रहा है।
परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन कानून में प्रस्तावित संशोधनों को राज्यों के साथ साझा किया है वहीं पिछले दिनों इस संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों के परिवहन मंत्रियों से इस संबंध में चर्चा की है। कानून में 61 बदलाव प्रस्तावित हैं और यह संशोधन विधेयक संसद के आगामी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है।
