ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए सरकार की नई तैयारी, अब सिर्फ चालान नहीं, दो अहम चीजों पर भी पड़ेगा सीधा असर

केंद्र सरकार मोटर वाहन कानून में बड़े बदलाव की तैयारी में है। अब बार-बार नियम तोड़ने पर न सिर्फ आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होने से रुकेगा, बल्कि गाड़ी का बीमा भी महंगा होगा। जानें प्रस्तावित 61 संशोधनों की पूरी लिस्ट।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 12, 2026

Road Safety Rules India

AI Generated Images

Road Safety Rules India: यदि लापरवाही व नियमों का उल्लंघन करते हुए गाड़ी चलाने ज्यादा चालान होते हैं तो आने वाले दिनों में आपके चालक लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार किया जा सकता है वहीं ज्यादा चालान होने पर गाड़ी का बीमा प्रीमियम भी बढ़ेगा। सड़क सुरक्षा व जिम्मेदार वाहन संचालन के लिए केंद्र सरकार मोटर वाहन कानून में संशोधन कर ऐसे इंतजाम करने जा रही है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा के नियमों के उल्लंघन और जुर्माना नहीं चुकाने पर गाड़ी का पंजीकरण (आरसी) निलंबित करने का भी प्रावधान किया जा रहा है।

परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन कानून में प्रस्तावित संशोधनों को राज्यों के साथ साझा किया है वहीं पिछले दिनों इस संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों के परिवहन मंत्रियों से इस संबंध में चर्चा की है। कानून में 61 बदलाव प्रस्तावित हैं और यह संशोधन विधेयक संसद के आगामी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है।

ये हैं प्रस्तावित बदलाव

  • ड्राइवर के चालान और सड़क पर व्यवहार के रिकॉर्ड के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण।
  • तीन वर्ष लाइसेंस रद्द होने पर नया लाइसेंस नहीं मिलेगा।
  • थर्ड पार्टी बीमा में अनिवार्य रूप से वाहन मालिक, चालक और निजी वाहन में सवार व्यक्ति शामिल होगा।
  • वाहन की उम्र के साथ उसके चालान के आधार पर बीमा प्रीमियम तय होगा
  • बिना बीमा वाले वाहनों को जब्त किया जा सकेगा।
  • नियम उल्लंघन और जुर्माना लंबित होने पर वाहन की आरसी निलंबित हो सकेगी
  • वाहन खरीद की तारीख से ही पंजीकरण की वैधता मानी जाएगी।
  • स्कूली वाहनों की नई श्रेणी होगी
  • स्टेज कैरिज बसों का 5 साल के लिए परमिट दे सकेंगे राज्य
  • दोपहिया वाहनों को भी स्टेज कैरिज का परमिट मिलेगा
  • वाहन एग्रीगेटर्स के लिए नियम बनाए जाएंगे

12 Jan 2026 03:30 am

Hindi News / National News / ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए सरकार की नई तैयारी, अब सिर्फ चालान नहीं, दो अहम चीजों पर भी पड़ेगा सीधा असर

