Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पीएम मोदी के दौरे से पहले बवाल, फिर सुलगा मणिपुर, जानिए वजह.?

मणिपुर में शुरू हुई हिंसा के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। मई 2023 में मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा शुरू हुई थी। इस हिंसा में अब तक 260 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोगों को शिविर कैंप में रहना पड़ रहा है। वहीं मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है।

भारत

Darsh Sharma

Sep 12, 2025

मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली बार राज्य के दौरे पर जाने वाले हैं। 13 सितंबर यानी शनिवार को प्रस्तावित दौरे से पहले मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। चुराचांदपुर में पीएम मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर और बैनर्स को उपद्रवियों ने ना सिर्फ फाड़ा बल्कि उन्हें आग के हवाले भी कर दिया। एक दम से भड़की हिंसा के बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए। स्थिति को काबू में करने के लिए उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया गया। हालांकि ये उपद्रवी कौन थे और पुलिस लाठीचार्ज में कितने लोग घायल हुए है.. इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। आपको बता दें, पीएम मोदी 13 सितंबर को राज्य का दौरा करेंगे। इस दौरान वे मणिपुर को 8500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। वो कुकी समुदाय बहुल चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड में 7300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। साथ ही, मैतेई समुदाय बहुल इलाके इंफाल में 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Sept 2025 10:06 pm

Hindi News / National News / Videos / पीएम मोदी के दौरे से पहले बवाल, फिर सुलगा मणिपुर, जानिए वजह.?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

21% सांसद-विधायक वंशवादी, लोकसभा में 31% का दबदबा: चौंका देगी ADR की ये रिपोर्ट

राष्ट्रीय

मणिपुरः राहत शिविरों की टूटी छतों से राहत की आस लगाए हैं 65 हजार आंखें

राष्ट्रीय

कौन हैं परमिता त्रिपाठी, क्या राजदूत बदलने से भारत और कुवैत के रिश्तों पर असर पड़ेगा ?

Paramita Tripathi Ambassador Kuwait
विदेश

बाल बाल बची 78 यात्रियों की जान! उड़ान भरते समय गिरा SpiceJet विमान का पहिया, फिर कराई इमरजेंसी लैंडिंग

SpiceJet plane's wheel fell off during takeoff
राष्ट्रीय

Rain Alert: फिर सक्रिय हुआ कम दबाव का क्षेत्र, 13, 14 और 15 सितंबर को आंधी-बारिश बरपाएगी कहर

rain alert
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.