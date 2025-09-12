पीएम मोदी के दौरे से पहले बवाल, फिर सुलगा मणिपुर, जानिए वजह.?

मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली बार राज्य के दौरे पर जाने वाले हैं। 13 सितंबर यानी शनिवार को प्रस्तावित दौरे से पहले मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। चुराचांदपुर में पीएम मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर और बैनर्स को उपद्रवियों ने ना सिर्फ फाड़ा बल्कि उन्हें आग के हवाले भी कर दिया। एक दम से भड़की हिंसा के बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए। स्थिति को काबू में करने के लिए उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया गया। हालांकि ये उपद्रवी कौन थे और पुलिस लाठीचार्ज में कितने लोग घायल हुए है.. इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। आपको बता दें, पीएम मोदी 13 सितंबर को राज्य का दौरा करेंगे। इस दौरान वे मणिपुर को 8500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। वो कुकी समुदाय बहुल चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड में 7300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। साथ ही, मैतेई समुदाय बहुल इलाके इंफाल में 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे।