29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की गाड़ी का एक्सीडेंट, तीन लोग बुरी तरह जख्मी

केंद्रीय मंत्री की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में तीन लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पढ़ें पूरी खबर ...

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 29, 2025

केंद्रीय मंत्री की कार का एक्सीडेंट (फोटो-IANS)

महाराष्ट्र के वाशिम में केंद्रीय मंत्री की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे के समय मंत्री प्रतापराव जाधव जाधव गाड़ी में सवार नहीं थे, लेकिन उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गए। नागपुर में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव को छोड़ने के बाद गाड़ी मेहकर की ओर जा रही थी। उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक के साथ जोरदार टक्कर हो गई।

हादसे में तीन लोग बुरी तरह घायल

इस हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव के बॉडीगार्ड निलेश वाकुडकर, वाहन चालक भूषण चोपड़े और उनके सहकर्मी वैभव देशमुख गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय कार्यकर्ताओं ने तुरंत एंबुलेंस की व्यवस्था कर घायलों को वाशिम के लाइफ लाइन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां तीनों का इलाज जारी है। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना इतनी भीषण थी कि केंद्रीय मंत्री की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्यमंत्री

प्रतापराव गणपतराव जाधव 2024 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वे शिंदे की शिवसेना के सदस्य हैं और 2009 से लगातार चार बार महाराष्ट्र के बुलढाणा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। उन्होंने 1997 से 1999 तक महाराष्ट्र की शिवसेना-भाजपा सरकार में खेल, युवा कल्याण और सिंचाई राज्य मंत्री का पद भी संभाला था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Dec 2025 06:44 am

Hindi News / National News / केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की गाड़ी का एक्सीडेंट, तीन लोग बुरी तरह जख्मी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.