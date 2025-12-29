केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की गाड़ी का एक्सीडेंट, तीन लोग बुरी तरह जख्मी

केंद्रीय मंत्री की कार का एक्सीडेंट (फोटो-IANS)
महाराष्ट्र के वाशिम में केंद्रीय मंत्री की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे के समय मंत्री प्रतापराव जाधव जाधव गाड़ी में सवार नहीं थे, लेकिन उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गए। नागपुर में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव को छोड़ने के बाद गाड़ी मेहकर की ओर जा रही थी। उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक के साथ जोरदार टक्कर हो गई।
इस हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव के बॉडीगार्ड निलेश वाकुडकर, वाहन चालक भूषण चोपड़े और उनके सहकर्मी वैभव देशमुख गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय कार्यकर्ताओं ने तुरंत एंबुलेंस की व्यवस्था कर घायलों को वाशिम के लाइफ लाइन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां तीनों का इलाज जारी है। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना इतनी भीषण थी कि केंद्रीय मंत्री की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।
प्रतापराव गणपतराव जाधव 2024 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वे शिंदे की शिवसेना के सदस्य हैं और 2009 से लगातार चार बार महाराष्ट्र के बुलढाणा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। उन्होंने 1997 से 1999 तक महाराष्ट्र की शिवसेना-भाजपा सरकार में खेल, युवा कल्याण और सिंचाई राज्य मंत्री का पद भी संभाला था।
