केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की गाड़ी का एक्सीडेंट, तीन लोग बुरी तरह जख्मी

इस हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव के बॉडीगार्ड निलेश वाकुडकर, वाहन चालक भूषण चोपड़े और उनके सहकर्मी वैभव देशमुख गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय कार्यकर्ताओं ने तुरंत एंबुलेंस की व्यवस्था कर घायलों को वाशिम के लाइफ लाइन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां तीनों का इलाज जारी है। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना इतनी भीषण थी कि केंद्रीय मंत्री की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।