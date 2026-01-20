शेयर बाजार में कोहराम, सामने आई ये बड़ी वजह…10 लाख करोड़ स्वाहा

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को कोहराम मच गया। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। जहां सेंसेक्स 1065 अंक टूटकर 82,180.47 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 353 अंक गिरकर 25,232.50 पर बंद हुआ। अचानक इस बड़ी गिरावट के चलते एक झटके में निवेशकों के 10 लाख करोड़ से ज्यादा स्वाहा हो गए। घरेलू शेयर बाजार में जारी गिरावट के पीछे कई बड़ी वजहें बताई जा रहीं हैं। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पनप रहे नए टैरिफ वॉर की चिंताएं, शेयरों से पैसे निकालकर सोने-चांदी में निवेश, विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली शामिल है।
