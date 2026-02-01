अमृतसर में दहलाने वाली साजिश नाकाम! पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आया IED बरामद, दिल्ली-पंजाब थे निशाने पर

सूचना मिलते ही स्पेशल पुलिस टीमों का गठन किया गया। तेज कार्रवाई में अमृतसर-जालंधर जीटी रोड पर स्थित एक दरगाह के पास निर्जन इलाके से शुभम कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से रिमोट कंट्रोल वाला आईईडी (मेटल केस में पैक) और एक विदेशी पिस्तौल बरामद हुई। जांच में पता चला कि आरोपी काफी कट्टरपंथी बन चुका था। वह उत्तर प्रदेश से अमृतसर आया था, क्योंकि उसके हैंडलर ने उसे मोटी रकम देने का लालच दिया था।

एआईजी मान ने कहा कि आरोपी ने हैंडलर के निर्देश पर शहर के बाहरी इलाके में निर्धारित स्थान से आईईडी और हथियारों वाला कंसाइनमेंट रिट्रीव किया था। आगे की जांच जारी है ताकि पूरे नेटवर्क, हैंडलर और अन्य सहयोगियों तक पहुंचा जा सके।