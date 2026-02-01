11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अमृतसर में दहलाने वाली साजिश नाकाम! पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आया IED बरामद, दिल्ली-पंजाब थे निशाने पर

Punjab Police: पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने कहा, यह आईईडी पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों में लक्षित हमलों के लिए तैयार किया गया था। आगे की जांच से पूरे आतंकी नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश जारी है।

2 min read
Google source verification

अमृतसर

image

Shaitan Prajapat

Feb 11, 2026

IED seized

IED seized

Amritsar Terror Module: पंजाब पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस सेल (एसओसी), अमृतसर ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक और पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से रिमोट कंट्रोल से चलने वाला आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस), विदेशी निर्मित पिस्तौल और गोला-बारूद बरामद किया गया। यह बड़ा आतंकी षड्यंत्र नाकाम करने की कार्रवाई बताई जा रही है।

यूपी के सीतापुर जिले का रहने वाला है आरोपी

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी की पहचान शुभम कुमार उर्फ शुभम श्रीवास्तव के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के सरोसा गांव का निवासी है। डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी पाकिस्तान स्थित हैंडलर से एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क में था। आतंकी सामान सीमा पार से भेजा गया था और अमृतसर शहर के बाहरी इलाके में एक निर्धारित स्थान से इसे रिट्रीव किया गया था।

दिल्ली-पंजाब सहित कई राज्यों में हमले की तैयारी

डीजीपी यादव ने कहा, 'यह आईईडी पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों में लक्षित हमलों के लिए तैयार किया गया था। आगे की जांच से पूरे आतंकी नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश जारी है।' यह घटना एक दिन पहले अमृतसर में पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित एक अन्य मॉड्यूल के भंडाफोड़ के ठीक बाद हुई है, जहां राहुल कुमार उर्फ गजू नामक ऑपरेटिव को गिरफ्तार कर आरडीएक्स आधारित आईईडी बरामद किया गया था।

पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आया IED

ऑपरेशनल डिटेल्स साझा करते हुए अमृतसर के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल (एआईजी) सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि पुलिस को खास सूचना मिली थी कि पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स ने ड्रोन के जरिए आईईडी और हथियारों का कंसाइनमेंट सीमा पार से भेजा था। इसे भारत में उनके सहयोगियों ने रिट्रीव किया था ताकि पंजाब, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में विस्फोट और आतंकी गतिविधियां अंजाम दी जा सकें।

आईईडी के साथ विदेशी पिस्तौल बरामद

सूचना मिलते ही स्पेशल पुलिस टीमों का गठन किया गया। तेज कार्रवाई में अमृतसर-जालंधर जीटी रोड पर स्थित एक दरगाह के पास निर्जन इलाके से शुभम कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से रिमोट कंट्रोल वाला आईईडी (मेटल केस में पैक) और एक विदेशी पिस्तौल बरामद हुई। जांच में पता चला कि आरोपी काफी कट्टरपंथी बन चुका था। वह उत्तर प्रदेश से अमृतसर आया था, क्योंकि उसके हैंडलर ने उसे मोटी रकम देने का लालच दिया था।
एआईजी मान ने कहा कि आरोपी ने हैंडलर के निर्देश पर शहर के बाहरी इलाके में निर्धारित स्थान से आईईडी और हथियारों वाला कंसाइनमेंट रिट्रीव किया था। आगे की जांच जारी है ताकि पूरे नेटवर्क, हैंडलर और अन्य सहयोगियों तक पहुंचा जा सके।

पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

पंजाब पुलिस ने हाल के महीनों में कई पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोटक भेजने की रणनीति पर लगातार नकेल कसी जा रही है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और ऐसी हर कोशिश को नाकाम किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Mahashivratri पर हिंदुओं की बड़ी जीत! कलबुर्गी दरगाह के अंदर होगी शिव पूजा, कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
राष्ट्रीय
Kalburgi Dargah

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Feb 2026 10:29 pm

Hindi News / National News / अमृतसर में दहलाने वाली साजिश नाकाम! पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आया IED बरामद, दिल्ली-पंजाब थे निशाने पर

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.