रेप के मामले में बीजेपी नेता को मिली क्लीन चिट, 10 साल पुराने मामले में मिली बड़ी राहत

मामला 2016 का है, जब मोंसेरेटे उस समय कांग्रेस के टिकट पर सेंट क्रूज से विधायक थे। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि वह एक नाबालिग थी और मोंसेरेटे की लाइफस्टाइल स्टोर में काम करती थी। उसने आरोप लगाया कि रोसी फेरोस के माध्यम से उसकी मां ने उसे मोंसेरेटे को सौंप दिया, जहां उसे ड्रग्स देकर बेहोश किया गया और यौन शोषण किया गया। शिकायत एक महिला सुरक्षा गृह में काउंसलर को बताई गई, जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 (रेप), 370ए (मानव तस्करी), 328 (जहर देकर बेहोश करना), 324 (गलत तरीके से रोकना) और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया।