11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

रेप के मामले में बीजेपी नेता को मिली क्लीन चिट, 10 साल पुराने मामले में मिली बड़ी राहत

गोवा के राजस्व मंत्री और बीजेपी विधायक अटानासियो &#8216;बाबुश&#8217; मोंसेरेटे को एक विशेष अदालत ने 2016 के एक रेप मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। यह मामला करीब 10 साल पुराना है, जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी मां ने उसे 50 लाख रुपये में मोंसेरेटे को &#8216;बेच&#8217; दिया [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 11, 2026

Goa minister Atanasio Monserrate0

गोवा के मंत्री अतानासियो मोनसेरेट

गोवा के राजस्व मंत्री और बीजेपी विधायक अटानासियो 'बाबुश' मोंसेरेटे को एक विशेष अदालत ने 2016 के एक रेप मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। यह मामला करीब 10 साल पुराना है, जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी मां ने उसे 50 लाख रुपये में मोंसेरेटे को 'बेच' दिया था। अदालत ने मोंसेरेटे के साथ ही सह-आरोपी रोसारियो उर्फ रोसी फेरोस को भी क्लीन चिट दे दी। फैसला बुधवार को मर्केस की विशेष अदालत के जज इरशाद अघा ने सुनाया।

2016 का है मामला

मामला 2016 का है, जब मोंसेरेटे उस समय कांग्रेस के टिकट पर सेंट क्रूज से विधायक थे। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि वह एक नाबालिग थी और मोंसेरेटे की लाइफस्टाइल स्टोर में काम करती थी। उसने आरोप लगाया कि रोसी फेरोस के माध्यम से उसकी मां ने उसे मोंसेरेटे को सौंप दिया, जहां उसे ड्रग्स देकर बेहोश किया गया और यौन शोषण किया गया। शिकायत एक महिला सुरक्षा गृह में काउंसलर को बताई गई, जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 (रेप), 370ए (मानव तस्करी), 328 (जहर देकर बेहोश करना), 324 (गलत तरीके से रोकना) और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया।

शिकायतकर्ता के बयान में थे कई विरोधाभास

ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 40 गवाहों को पेश किया, लेकिन अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता के बयान में कई विरोधाभास थे। उसने कुल छह अलग-अलग बयान दिए, जिनमें एक-दूसरे से टकराव था। शुरुआत में उसने कहा कि वह मोंसेरेटे के घर में खाना-पीना खाकर बेहोश हो गई और अगले दिन सुबह जागी, लेकिन घटना की तारीख के बारे में 61 दिनों (मार्च-अप्रैल) का अस्पष्ट रेंज दिया। बाद में उसने अपना बयान बदलते हुए कहा कि उसने क्राइम शो 'सावधान इंडिया' देखने के बाद अपनी मां से गुस्से में यह झूठा आरोप लगाया।

नहीं मिले प्रयाप्त सबूत

अभियोजन के अनुसार, अगर वह बेहोश थी तो फोन रिकॉर्ड्स में उस दौरान कॉल, मैसेज की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मार्च-अप्रैल के फोन रिकॉर्ड्स में निरंतर एक्टिविटी दिखी, जो उसके दावे के खिलाफ थी। उम्र तय करने के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ, लेकिन नाबालिग साबित नहीं हो सकी, इसलिए गोवा चिल्ड्रेंस एक्ट और पोक्सो के कुछ प्रावधान हटा दिए गए।

बीजेपी नेता बोले- न्याय व्यवस्था पर था पूरा भरोसा

फैसले के बाद मोंसेरेटे ने कहा, 'मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। अदालत ने मुझे सभी आरोपों से बरी कर दिया है। यह 10 साल का लंबा इंतजार रहा… मैं हर दिन कितना दुख झेला, यह सिर्फ मैं जानता हूं। मैं अपनी फैमिली, दोस्तों और समर्थकों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया।' उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया था।

डिफेंस वकील दामोदर धोंड ने कहा कि शिकायतकर्ता के छह बयानों में विरोधाभास थे और फोन रिकॉर्ड्स ने उसके दावे को झुठला दिया। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन आरोप साबित करने में नाकाम रहा।

ये भी पढ़ें

राहुल गांधी के आरोप पर हरदीप सिंह पूरी का पलटवार, कहा- ‘एप्सटीन से मेरा कोई लेना देना नहीं’
राष्ट्रीय
Hardeep Singh Puri

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Feb 2026 08:16 pm

Hindi News / National News / रेप के मामले में बीजेपी नेता को मिली क्लीन चिट, 10 साल पुराने मामले में मिली बड़ी राहत

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.