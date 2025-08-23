उत्तराखंड के चमोली में फटा बादल, मची तबाही!

उत्तराखंड(Uttarakhand) में आपदाएं पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हैं…भारी बारिश, बाढ़ औऱ बादल फटने से हो रही तबाही ने दहशत मचाकर रखी है…चमोली जिले के थराली क्षेत्र में शुक्रवार की आधी रात के बाद बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई…इस घटना से थराली कस्बे, आसपास के गांवों और बाजारों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया…भारी बारिश और मलबे से कई घरों, दुकानों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है…